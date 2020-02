1B-kenner Fraeye fileert voorlaatste speeldag: "OHL heeft gefaald, Westerlo heeft duidelijk de beste ploeg"

Het is ongemeen spannend in 1B. Dit weekend kan al doorslaggevend zijn in de strijd om de tweede periodetitel. 1B-kenner Karel Fraeye bekeek voor ons de drie protagonisten en OH Leuven... "Want die hebben toch ontgoocheld."

Voor Leuven is Fraeye toch wel streng. Logisch, gezien de investeringen die de Vlaams-Brabanders deden en de zwakke tweede ronde die ze spelen. "Het is eigenlijk toch een schande dat ze geen rol meer spelen. OHL is de ploeg met duidelijk de beste spelers, maar ze hebben niet de beste ploeg. Voor mij hebben ze gefaald. Gezien hun kwaliteit hadden ze de twee periodes moeten winnen. Zeker nu er zo weinig punten nodig waren." (De winnaar kan nog maximaal 26 punten veroveren, het vorige laagterecord was Cercle met 27, nvdr.) De titel van beste ploeg is verrassend weggelegd voor Westerlo. "Westerlo heeft overduidelijk de beste ploeg. Ze hebben niet de kwaliteit van OHL, maar zij kunnen wel een constante in hun spel leggen. Van Westerlo weet je wat je kan verwachten. Er zijn heel veel automatismen binnen die ploeg." Bob Peeters maakte van een ploeg een groep die samenhangt Een pluim voor het werk van Bob Peeters. "Die heeft er de gedrevenheid ingekregen. Hij maakt van die ploeg een groep die samenhangt hé. Ze geloven er altijd in en er zijn heel weinig wissels. Never change a winning team. Peeters heeft dat goed begrepen." Beerschot hangt voor mij tussen Westerlo en OHL Beerschot is de ploeg die volgens Fraeye het meeste kans maakt. "Ik zie Westerlo en Virton zaterdag gelijkspelen en dan schieten ze in eigen voet. Beerschot zal het ook wel niet makkelijk hebben tegen Lommel, want die hebben nog een punt nodig om de play-downs zeker te vermijden. Maar ik zie Beerschot het niet meer uit handen geven als Westerlo en Virton het op een draw houden." "Beerschot hangt voor mij tussen Westerlo en OHL. Ze hebben niet de beste ploeg en niet de beste spelers. Hernan Losada betaalt ook leergeld als nieuwe trainer. Bij Beerschot weet je nooit wat je kan verwachten."