Al anderhalf jaar baas, maar wanneer een prijs voor de Rode Duivels?

Het is nu ook officieel: op de FIFA-ranking van 20 februari 2020 staan de Rode Duivels nog steeds op nummer 1. En zo blijven ze hun streak aanhouden. Al zegt het natuurlijk ook niet alles ...

De Rode Duivels houden op de FIFA-wereldranglijst nog steeds de eerste plaats vast, met een voorsprong van 32 punten op wereldkampioen Frankrijk. Brazilië vervolledigt het podium in een top-10 zonder verschuivingen.

Eindelijk een prijs?

De laatste keer dat de Rode Duivels niet op de eerste plaats stonden? Dat dateert al van 16 augustus 2018, toen Frankrijk na het WK even over de Belgen was gewipt. Daarvoor maakte Duitsland de dienst uit als leider van de ranking.

Zowel in 2015, 2018 als 2019 besloten de Belgen bovendien de FIFA-wereldranglijst op de eerste plaats. En toch: zonder grote prijs is dat eigenlijk niet meer dan een prijs voor de regelmaat. Komt er deze zomer eindelijk een Europese titel?