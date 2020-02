Speelt halve Belg donderdag eerste profwedstrijd in België?

Na het vertrek van Marouane Fellaini, Adnan Januzaj en Romelu Lukaku is de Belgische connectie wat afgebrokkeld bij Manchester United. Met Andreas Pereira loopt er wel nog een halve Belg rond.

Pereira is intussen 24, maar speelde volgens Het Belang van Limburg nog nooit een profwedstrijd op Belgische bodem. Hij voetbalt sinds zijn negende in het buitenland: eerst voor PSV, later voor Manchester United.

“Ik kijk er naar uit”, vertelde hij op de persconferentie vooraf. “Ik kan niet wachten om eindelijk eens voor mijn vrienden te spelen.”

Pereira is geboren in Duffel, maar beschikt ook over de Braziliaanse nationaliteit. In 2018 speelde hij in een vriendschappelijke wedstrijd twintig minuten mee bij de Goddelijke Kanaries, maar in theorie kan hij nog steeds voor de Rode Duivels kiezen.