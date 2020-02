De zoektocht naar de laagste stamnummers: 31. De fusie aan de Belgische kust en Couckenbak

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 31. KV Oostende.

Deze week verlaten we de provincie Antwerpen voor een uitstapje naar de Belgische kust, om het te hebben over KV Oostende. De club ontstond eigenlijk uit een fusie tussen VGO Oostende en AS Oostende, de twee grootste clubs in de kuststad.

VG - het Vanneste Genootschap - werd al in 1904 opgericht en is dus een van de oudste clubs van het land. Toch was het AS - met stamnummer 53 - dat de meeste successen behaalde, ook al werd dat team zeven jaar later opgericht in 1911.

Fusie

VG speelde nooit op het hoogste niveau, AS deed dat uiteindelijk wel in de jaren '70. Eerst voor amper een seizoen, daarna tussen 1973 en 1977 vier seizoenen aan een stuk. De degradatie naar tweede klasse luidde wel problematische tijden in.

In 1981 was het enige soelaas op die manier nog een fusie tussen VG en AS tot KV Oostende. De Kustboys waren geboren en bleven met het stamnummer van VG spelen in het Albertparkstadion, de thuishaven van AS - ondertussen omgedoopt tot de Versluys Arena.

Kurt Axelson - de eerste profvoetballer van Club Brugge - speelde voor Oostende van 1973 tot 1976, ook doelman Pol Gernaey en aanvaller Jan Simoen maakten furore in de jaren '70 voor de Kustboys - toen nog onder AS.

Couckenbak

Ook als KV Oostende bleven grote successen lange tijd uit, meestal werd een promotie naar het hoogste niveau meteen gevolgd door een degradatie. Daar zag het in augustus 2013 ook naar uit, tot ene Marc Coucke kapitaal en nieuwe spelers in de club bracht.

Zo wist het team zich al bij al makkelijk te redden op het hoogste niveau en kwamen enkele sportief hoogstaande jaren op de proppen - met een bekerfinale tegen Zulte Waregem en enkele Europese wedstrijden tegen Marseille als voorlopige hoogtepunten.

Anno 2020 staat het team er opnieuw wat minder voor. De financiële beslommeringen zijn met dankzij een Amerikaanse investeringsgroep dan wel verdwenen, de degradatiestrijd met Cercle Brugge lijkt nog bijzonder moeilijk te gaan worden.

Erelijst

Bekerfinalist in 2017