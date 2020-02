"Manchester United moet zijn status bewijzen tegen Club Brugge"

Vanavond treffen Club Brugge en Manchester United elkaar in de 1/16e finales van de Europa League. Niet elke United-supporter zal het kanaal moeten oversteken naar België, want er is in ons land een officiële supportersvereniging van The Red Devils.

De leden van Red Flag Belgium zullen voor één keer niet ver moeten reizen om Manchester United aan het werk te zien. De officiële Belgische supportersverening van Manchester United kan in het land blijven om hun club aan het werk te zien.

Vertrouwen

"We hebben net een mooie overwinning geboekt door met 0-2 te gaan winnen in Chelsea. Het vertrouwen is er om het tegen Club Brugge op te nemen", vindt voorzitter Rosario Di Biase. "Club heeft een mooi parcours afgelegd in de Champions League en zal ongetwijfeld op dat elan verder willen gaan donderdag. We mogen ons dus niet laten verrassen. Als supporter zeker niet, sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson zijn we nog nooit helemaal gerust geweest."

De troepen van Solskjaer zijn aan een wisselvallig seizoen bezig in Engeland en staan pas 7e in de Premier League. "Het winnen van de Europa League wordt bijna een verplichting om volgend jaar Champions League te kunnen spelen. We moeten scoren in Brugge en minstens gelijkspelen voor we naar Old Trafford terugkeren. Manchester United moet zijn status bewijzen", concludeert Di Biase.