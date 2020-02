Guardiola reageert strijdlustig op Champions Leagueban: "Deze zaak is nog niet voorbij"

Manchester City speelde woensdagavond een inhaalwedstrijd in de Premier League. Na afloop reageerden Kevin De Bruyne en Pep Guardiola op zware straf die de Citizens boven het hoofd hangt.

Tenzij een beroep nog iets uithaalt, mag City de volgende twee seizoenen niet aantreden op het Europese toneel.

"Waarom zou ik vertrekken?", noteerde Sporza uit de mond van de Spaanse coach. "Twee maanden geleden heb ik gezegd dat ik van deze club hou en hier heel graag ben. Dat is niet veranderd. Tenzij ze mij ontslaan, blijf ik honderd procent zeker bij de club, meer dan ooit. Vooral omdat ik dat wil. Mijn band met City is speciaal."

"We hebben met alle spelers over de situatie gesproken en zullen dat ook de komende maanden nog doen. Wat zij beslissen weet ik niet. Wat ik doe weet ik wel. De zaak is nog niet voorbij. De club vindt de beslissing oneerlijk en gaat in beroep.”