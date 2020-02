Volgens Solskjaer hadden zijn spelers het moeilijk tegen Club Brugge: "Ze waren goed georganiseerd"

Manchester United speelde een zwakke wedstrijd tegen Club Brugge. Toch hebben ze een uitdoelpunt te pakken, want Martial kon profiteren van een foutje achterin bij Club Brugge. Solskjaer had gemengde gevoelens na de wedstrijd.

Solskjaer zag een sterk Club Brugge. "Het was een moeilijke wedstrijd. Onze tegenstander was goed georganiseerd. Sommige spelers waren niet echt geconcentreerd. Ook bij het tegendoelpunt was er geen concentratie", aldus de trainer van Manchester United na de wedstrijd.

Martial scoorde de 1-1, maar voor het doelpunt was Solskjaer niet tevreden over zijn aanvaller. "Martial zat niet goed in de wedstrijd, maar dan scoort hij wel een mooi doelpunt. Hij had even later nog eens kunnen scoren, maar de paal stond in de weg."

Roteren

Solskjaer had heel wat geroteerd voor deze wedstrijd. "We moeten veel roteren, want er komen nog heel wat wedstrijden aan. Volgende week zullen we er alles aan doen om ons te kwalificeren, maar alles ligt nog open."