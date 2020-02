Alderweireld na nederlaag tegen RB Leipzig: "Kane en Son vervang je niet zomaar"

Tottenham leed woensdagavond een zure nederlaag in de Champions League. RB Leipzig won met 0-1 en was grote delen van de wedstrijd ook gewoon de betere ploeg.

Bij de Spurs bleef Jan Vertonghen negentig minuten op de bank, Toby Alderweireld speelde wel. Die laatste reageerde voor de microfoon van VTM.

“Leipzig is een ploeg met vertrouwen en wij komen uit een dal. Bij ons zijn er drie of vier belangrijke jongens niet bij. Dat is geen excuus, maar dan kan je geen extreme dingen verwachten. Harry Kane en Son Heung-min kan je niet zomaar vervangen. Dat zijn fantastische spelers.”

“Kane en Son zullen er ook in de terugwedstrijd niet bij zijn, maar dan moeten er andere jongens opstaan. Er is nog veel mogelijk.”