KV Mechelen vs Waasland Beveren staat niet meer in het teken van voetbalschandaal: "Die zaak is helemaal uitgeklaard"

KV Mechelen en Waasland Beveren kruisen, bijna twee jaar na de bewuste wedstrijd die centraal stond tijdens het voetbalschandaal, de degens. Voor de spelers van KVM is dit echter al lang geen issue meer.

"Of we daar nog aan terugdenken? Dat is allemaal uitgeklaard en die straffen zijn uitgesproken", vertelt Joachim Van Damme in een interview aan Sporza. Voor de robuuste middenvelder is het een speciale wedstrijd omdat hij zijn ex-werkgever in de ogen kijkt.

"Het wordt sowieso pittig. Beveren ligt me nog na aan het hart, maar ik speel bij Mechelen en ik doe er alles aan om hen te vertegenwoordigen."

Alles op alles zetten

KVM heeft andere zorgen, het is namelijk nog verwikkeld in een felle strijd om Play-Off 1: "Of POI een must of een bonus is? Voor deze club blijft het een bonus, voor andere teams is het van moeten" beweert Rob Schoofs.

"Ons seizoen is geslaagd, maar we staan er nu en doen nog altijd mee. Het zou dom zijn om te zeggen dat we er niet voor gaan. We moeten alles op alles zetten."