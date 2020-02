Lommel of Roeselare: wie neemt het tegen Lokeren op in POIII? We wikken en wegen de twee kandidaten

Met nog twee speeldagen te gaan blijft het ook onderaan de rangschikking van 1B ongemeen spannend. Indien Lokeren het faillissement niet aanvraagt, zal het binnenkort in de beruchte POIII moeten gaan uitmaken tegen Roeselare of Lommel wie naar Eerste Amateur zakt. We wikken en wegen beide ploegen.

Het moet gezegd: of er überhaupt PO III zal worden gespeeld, valt af te wachten. Of Lokeren de komende uren/dagen/weken uit het diepe dal kan klimmen is onbekend. Maar ook het licentiedossier van Roeselare is nog niet in orde, al maken ze zich in West-Vlaanderen geen zorgen in een slechte afloop. Dat liet de club vrijdag weten zijn webstek.

"Naast het sportieve is de club volop bezig aan de licentie voor het seizoen 2020-2021. Daarin liggen nog enkele uitdagingen en doelen voor ons. De Raad van Bestuur en aandeelhouders zijn in de afgelopen twee weken samengekomen met de intentie om aan alle voorwaarden te voldoen."

Tot er over bovenstaande geen uitsluitsel komt, gaan we ervan uit dat Lokeren het in de play-downs zal opnemen tegen Lommel of Roeselare. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Lommel een bonus van twee punten in het algemeen klassement op zijn West-Vlaamse concurrent. Wie trekt aan het langste eind?

Lommel

+ Bonus van twee punten in het klassement.

+ Kan sinds de komst van Peter Maes op een zeer stevige organisatie.

+ Hebben op de slotspeeldag een thuiswedstrijd tegen Roeselare achter de hand.

- Scoren bijzonder moeilijk: met 20 doelpunten in 26 wedstrijden doet geen enkele ploeg in 1B slechter.

- Dit weekend staat zware verplaatsing naar Beerschot op het programma, dat moet winnen om uitzicht op tweede periode te houden.

- Magere twee op twaalf, weliswaar niet tegen de minste ploegen (Union, Virton, OHL, Westerlo).

Roeselare

+ Kalender: Roeselare ontvangt zaterdag de doodzieke hekkensluiter Lokeren

+ Momentum: Hoewel het al van 7 december geleden is dat Roeselare nog eens een partij won, hebben ze het mentale voordeel. Vorige week zorgde ze met een waanzinnige remonte voor een 3-3 gelijkspel bij Union, nadat het bij de pauze 3-0 was.

+ Fitte spelers: Net voor de levensbelangrijke weken verschenen met Holmes, Casagolda, Sy en Naessens terug op het trainingsveld. Net op tijd om hun ploeg nog te helpen aan het behoud?

- Tegendoelpunten: Met 52 tegendoelpunten doet niemand op dat gebied slechter dan Roeselare.

- De uitwedstrijd bij Lommel op de slotspeeldag: de Limburgers hebben onder Maes een goede thuisreputatie uitgebouwd, terwijl Roeselare dit seizoen nog maar een keer kon winnen buitenshuis.