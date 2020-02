Didillon komt terug op afscheid bij Anderlecht: "Ik heb geen idee waar die verhalen vandaan komen, dat doet pijn"

KRC Genk wil zich, net als onder meer Anderlecht, alsnog in play-off 1 knokken. Bij de Limburgers loopt er een man met een paarswit verleden rond die zich maar al te graag wil bewijzen tegenover zijn ex-werkgever.

Thomas Didillon vertrok namelijk niet in de beste verstandhouding bij Anderlecht, zo gingen nochtans de geruchten. Al trapt de Franse doelman niet na: "Natuurlijk had ik graag gehad dat de zaken anders waren uitgedraaid", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Geen rancune tegenover Kompany

"In de zomer kon ik naar een topclub in Frankrijk, maar ik koos ervoor om bij Anderlecht te blijven. Als je dan na één speeldag geslachtofferd wordt, is dat een zware klap. Ik heb afgezien, maar dat is het leven van een voetballer."

Voorbeeld voor de jeugd

Ook wil hij nog een ander gerucht uit de wereld helpen: "Ik heb gelezen dat ik een aantal jonge spelers van Anderlecht zou hebben aangezet om op café te gaan en dergelijke. Ik heb geen idee waar die verhalen vandaan komen. Dat doet pijn. Al mijn hele carrière probeer ik een voorbeeld te zijn voor de jeugd en te tonen dat voetballers ook maar gewonen mensen zijn."