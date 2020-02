UPDATE: Virton - Beerschot wordt herspeeld op 2 maart - Westerlo gaat in evocatie

De chaos is compleet in 1B. Na de benarde situatie van Lokeren, met tal van vragen omtrent de implicaties voor de competitie, zijn er ook weer tal van vragen over de mogelijke winnaar van periode 2. De wedstrijd tussen Virton en Beerschot is immers vanmiddag nietig verklaard.

Virton won de wedstrijd tegen Beerschot met 1-0, na een laat en fel gecontesteerd doelpunt. Ribeiro kon scoren nadat een vrije trap snel werd genomen en de ref nog bezig was met het opstellen van de muur. Een ongeldig doelpunt, maar de ref keurde het doelpunt toch goed.

Beerschot diende klacht in en het de Geschillencommissie Hoger Beroep van het Profvoetbal heeft Beerschot vandaag gelijk gegeven. De wedstrijd Virton-Beerschot wordt met andere woorden nietig verklaard. Wellicht moet de partij herspeeld worden.

Wanneer? Dat is maar de vraag. Maar de tijd dringt. Virton en Beerschot zijn twee van de drie leiders in 1B en dus nog volop in de running voor dat felbegeerde ticket voor de promotiefinale tegen OHL. In elk geval lijkt de strijd om periode twee een procedureslag te zullen worden.

Hoe dan ook, met deze beslissing schept de Geschillencommissie een gevaarlijk precedent: een wedstrijd laten herspelen omwille van een scheidsrechterlijke dwaling.

Update 17u26:

“Het is de logica zelve dat deze wedstrijd nietig wordt verklaard”, legde Beerschot-ondervoorzitter en advocaat Walter Damen uit aan Gazet van Antwerpen. “Let wel: dit is de eerste keer ooit in het Belgisch voetbal. Er is geen precedent. In theorie is de enige optie om de wedstrijd te herspelen. Virton zou nog in evocatie kunnen gaan, maar dat betwijfel ik omdat ze in eerste aanleg niet aanwezig waren. Ze hebben zeven dagen de tijd... Tegen dan zit de tweede periode erop.”

“Komt er kritiek op onze verdediging? Dat begrijp ik niet. Wij vragen gewoon dat alle scheidsrechters de reglementen kennen en correct toepassen. Dit is een duidelijke scheidsrechterlijke dwaling.”

“Die jonge scheidsrechter kende de reglementen jammer genoeg niet. Dat heb ik zelf kunnen vaststellen als ik de zaak ging bepleiten. Een scheidsrechter kan toch ook geen penalty fluiten voor handspel in de middencirkel? Daar kan je het nog het best mee vergelijken.”

UPDATE 17u45: Virton - Beerschot wordt herspeeld op 2 maart.

📄|



Naar aanleiding van de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van het Professionele Voetbal, die de wedstrijd Virton - Beerschot (25/01) nietig verklaarde, wordt de wedstrijd herspeeld op 2 maart om 20u.#PXL #VIRBEE pic.twitter.com/pe4LGRw9cB — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) February 21, 2020

UPDATE 17u50: Westerlo heeft aan RTV laten weten in evocatie te gaan tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger beroep van het Profvoetbal om de wedstrijd Virton-Beerschot nietig te verklaren.