Aster Vranckx over zijn roze schoenen en de reactie van kapitein Kaya daarop

Aster Vranckx werd afgelopen week de hemel ingeprezen na zijn prestatie tegen Anderlecht. De 17-jarige middenvelder is een bijzonder nuchtere jongen. En als hij toch zou gaan zweven, zal Onur Kaya hem wel snel met de voeten op de grond zetten.

Kaya waarschuwde Vranckx al eerder voor zijn roze schoenen. "Toen ik die schoenen net ­gekregen had, heeft Onur me er effectief over aangesproken. Maar ik kies de kleur niet. Ik heb een driejarig contract met Nike. Ik draag de collectie die zij mij aanbieden", zegt hij in GvA.

Al weet hij ook wat Kaya bedoelde. "Het is een schoen die opvalt. En die kan een ­negatieve reactie uitlokken. Ik ­besef dat ouderen er niet van ­houden dat jongeren 'show ver­kopen', hoewel ik het zelf niet zo zie. Ik speel al sinds mijn vijftiende met gekleurde schoenen. Ook Hairemans scoorde met zijn roze schoenen. En Kaya voetbalt er ook mee."