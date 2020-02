Contractverlenging van Doku eerste in de rij bij Anderlecht en wellicht niet de laatste

Vrijdag viel er iets te vieren op Neerpede, want talent Jérémy Doku tekende voor een verlengd verblijf bij de recordkampioen. Er zullen er nog volgen in zijn spoor.

De 17-jarige Jérémy Doku verlengde zijn contract slechts met een jaar, maar daar is volgens Het Nieuwsblad een logische verklaring voor. Jonge talenten kunnen vanaf hun 15 jaar een eerste contract van hoogstens drie jaar tekenen en tot hun 18 jaar kan dat contract jaarlijks met één jaar worden verlengd. Doku is nog maar 17 en vandaar dus de verlenging van 1 jaar. In mei wordt de flankaanvaller 18 en kan hij een langere deal tekenen.

Anderlecht maakte met het contractnieuws dus goed werk van de toekomst. Bij die ene contractverlenging van een jonge speler zal het wellicht niet blijven. In overleg met Kompany en Vercauteren zal Michael Verschueren straks ook de contracten van Antoine Colassin en Marco Kana, twee jeugdproducten die al aardige dingen lieten zien tijdens hun eerste jaar, opwaarderen. Dat weet Het Laatste Nieuws.