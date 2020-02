Boskamp niet optimistisch over kansen Club Brugge: "Normaal gezien is het over"

Club Brugge zette weer een sterke prestatie neer in Europa, maar vergat zichzelf echt te belonen. Voor analist Johan Boskamp zijn de kansen in Manchester bijzonder klein voor blauw-zwart.

Boskamp denkt dat United het volgende week serieuzer gaat aanpakken. "Club Brugge speelde thuis 1-1 tegen de reserven van Manchester United, want die hadden toch zeven wissels doorgevoerd. Met een match op Old Trafford voor de boeg is het normaal gezien over voor Club", zegt hij in HBvL.

"Al blijft het afwachten hoe serieus United de Europa League neemt. Hun programma in eigen land is stevig en daar ligt nog steeds de prioriteit. Dat kan misschien het geluk van Brugge zijn. Ze zullen ook meer ruimte krijgen, want thuis kan United niet zo spelen als op Jan Breydel. Hoop doet leven, al is Brugge in mindere doen in vergelijking met enkele maanden geleden. Dat zie je ook in België.”