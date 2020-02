Vervanger van Bossut staat te popelen: "Ik wil de nummer één worden bij Zulte Waregem"

Zulte Waregem moet te midden in de strijd om Play-Off 1 een belangrijk schakel missen. Essevee kan enkele weken geen beroep doen op Sammy Bossut en daardoor komt er een plekje vrij onder de lat.

Die vacantie positie wil Eike Bansen maar al te graag invullen. De Duitse doelman kwam in de zomer van 2018 over van de Duitse topclub Borussia Dortmund. De 22-jarige goalie mocht tot nu toe in negen competitiewedstrijden opdraven voor de fusieclub.

Geen tweede viool spelen

Bansen wil de opgelegde kans om zich te tonen dan ook met beide handen grijpen: "Ik heb mijn status als tweede doelman nooit aanvaard", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

"Ik geef alles en wil zoveel mogelijk spelen. Ik heb in januari ook nooit gedacht aan een transfer. Ik wil deel uitmaken van deze club, waar ik mij goed ontwikkel. Ik wil de nummer één worden bij Zulte Waregem. Dat is geen geheim en ook normaal, denk ik."