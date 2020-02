Promotiefinales gaan seizoen van OHL maken of kraken: "Daar hangt veel vanaf"

Het zal dan toch moeten voor OHL, het spelen van die promotiefinales. De Leuvenaars hebben wel twee weken om daar expliciet naartoe te werken. De afloop van die twee wedstrijden zal bepalen hoe het seizoen van OHL herinnerd gaat worden, beseft ook Kenneth Schuermans.

Schuermans voetbalde voor het laatst op het hoogste niveau in 2017. Het zou kunnen dat de verdediger daar terugkeert volgend seizoen, maar dan moeten OHL het dus nog gaan halen van de tweede periodekampioen. Het staat nog niet vast wie dat gaat worden. Is er enige voorkeur?

Van niemand schrik

"Dat ligt niet in onze handen. In deze reeks ligt alles zo dicht bij elkaar. We zien wel wat er van komt. We moeten zeker van niemand schrik hebben", maakt Schuermans zich sterk. De ex-speler van Westerlo beseft dat de finales een verhaal op zich zullen zijn. "Het zijn twee losse wedstrijden. Daar hangt veel vanaf. Het seizoen is na volgend weekend volledig gedaan en dan moeten we nog twee keer aan de bak."

Nu volop daarnaartoe werken dan maar. "We moeten zorgen dat we klaar zijn. Het gaat om twee wedstrijden." Schuermans weet wel waar het gevaar ligt. Alle OHL-spelers zullen aan hetzelfde zeel moeten trekken. "Als ploeg weten we wat we kunnen. Als niet iedereen zijn taak doet, kunnen we van iedereen verliezen."

Volle focus

Bovendien zal de concentratie gedurende 180 minuten niet mogen verslappen. "De volle focus gaat nu naar de twee finales. Daar draait het om", kijkt Schuermans uit naar het moment van de waarheid.