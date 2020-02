Philippe Saint-Jean rechtvaardigt de non-match van Moeskroen: "Zonder aanvaller..."

Excel Moeskroen liet zaterdagavond geen al te grootse dingen zien. Les Hurlus waren allesbehalve gevaarlijk. De coach probeerde dat te rechtvaardigen door enkele afwezigen.

De afwezigheid van Jonah Osabutey deed volgens Saint-Jean Moeskroen pijn: "We verloren hem op een slecht moment. Donderdag trainde hij nog mee, vrijdag was het dan van dat. Naast Stipe Perica was hij de enige aanvaller die we nog hadden", legde de trainer uit.

"We wisten al voor deze match dat Cercle sterker zou zijn. Maar we hebben al enkele weke problemen om een speler te vinden om in de rechthoek te zetten", ligt Saint-Jean verder toe. Stipe Perica scoorde tot nog toe zeven doelpunten in vijftien wedstrijden dit seizoen, maar moest net voor het uur het veld geblesseerd verlaten.

"Ik weet niet wat ik moet doen"

Moeskroen kon zich wel opkrikken aan het solide defensieve duo Wimmer-Sobiech. "De defensieve organisatie hield goed stand. Dat doelpunt komt er ook dankzij balverlies op het middenveld. Zelfs al hadden we alles onder controle, kon Butez niets aan het doelpunt doen. Onze vier aanvaller zijn nog voor enige tijd uit. Ik weet niet wat ik moet doen in deze condities", eindigde de coach.