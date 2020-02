Losada is er altijd blijven in geloven: "Ik wist dat zijn moment ging komen"

Beerschot heeft zijn lot in eigen handen en heeft - misschien - nog twee wedstrijden om de periodetitel binnen te halen: tegen Lokeren (als die match gespeeld wordt) of tegen Virton (als die match gespeeld wordt). Hernan Losada was blij met wat zijn ploeg liet zien tegen Lommel.

Losada pakte ook met een tactische ingreep uit. Hij haalde één van zijn centrale verdedigers naar de kant voor een extra aanvaller toen het bij de rust nog 0-0 stond. "Enkel Denis (Prychynenko) bleef over als pure verdediger. Dat is een risico maar als je niet probeert, heb je niks. Op deze manier hebben we het de laatste weken gedaan en dat gaan we blijven doen. Dat het uiteindelijk twee mooie doelpunten oplevert, doet deugd. Niet alleen de afwerking, ook de voorbereiding was telkens knap", aldus Losada.

En eindelijk was daar eens Noubissi. "We zijn Marius altijd blijven steunen en in hem blijven geloven. We weten allemaal dat een goede Marius een meerwaarde is voor deze ploeg. Ik wist dat z’n moment ging komen en hoop dat hij nu vertrouwen getankt heeft voor 2, misschien voor 4 wedstrijden."