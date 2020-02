Officieel: De Jong verlaat Ajax en trekt naar de MLS

Siem De Jong gaat weg uit Nederland. De aanvaller verlaat Ajax en hij trekt naar de Amerikaanse competitie. Daar gaat hij bij FC Cincinatti aan de slag. De Jong kreeg dit seizoen weinig kansen bij de Nederlandse topclub.

Siem de Jong verlaat Ajax voor de derde keer in zijn carrière. In 2014 trok hij naar Newcastle en in 2018 ging hij naar Sydney FC.

Nu gaat hij in de MLS voetballen. Hij speelde zeer weinig bij Ajax dit seizoen en dus gaat hij zijn kans wagen bij FC Cincinatti. Hij sluit zich zo aan bij een landgenoot, want Gerard Nijkamp is de sportdirecteur van de club.