Spaanse pers heeft lovende woorden voor Jonathan David: "De volgende Haaland speelt bij AA Gent"

Er wordt tegenwoordig veel over hem gepraat. Jonathan David is de topschutter in de Jupiler Pro League en het voorbije weekend was hij goed voor een hattrick tegen STVV. De Spaanse pers heeft lovende woorden voor hem.

David is misschien wel aan zijn laatste seizoen bezig in België. De Canadees wordt in heel Europa het hof gemaakt en de Buffalo's zullen het moeilijk hebben om hem nog een seizoen te houden. En nu dat hij topschutter is, zal de belangstelling alleen maar groeien.

De Spaanse krant AS is erg enthousiast. Ze hebben een artikel gemaakt over de jonge aanvaller: "De volgende Haaland speelt bij AA Gent. De 20-jarige spits is even oud als Haaland en de statistieken zijn net zo indrukwekkend", aldus AS.

Volgens de Spaanse krant is Ajax één van de kandidaten om hem in de zomer over te nemen. "Volgens onze bronnen zouden de meest geïnteresseerde clubs uit de Bundesliga komen, maar Ajax zou de jonge Canadees ook op de voet volgen."