📷 Bayern München heeft schaapjes al op het droge tegen ontluisterend Chelsea, Duitse fans klagen aan in spandoek

In de Champions League stonden op dinsdag opnieuw twee pittige wedstrijden in de Champions League op het programma. In eentje daarvan is de terugwedstrijd zo goed als overbodig geworden.

Chelsea - met Batshuayi niet eens op de bank - mocht in eigen huis op zoek naar een goede uitgangspositie tegen Bayern München. Maar dat zou helemaal anders uitdraaien, want de bezoekers uit Duitsland maakten de thuisploeg meer dan een kopje kleiner. Bij de rust was het nog 0-0, vlak na de pauze maakte Gnabry er in drie dolle minuten meteen 0-2 van en zo zat Bayern op rozen. De thuisploeg probeerde daarna de bakens te verzetten, maar vielen op de 0-3 via wie anders dan Lewandowski. De terugmatch is op die manier zo goed als overbodig geworden, Marcos Alonso werd bovendien nog uitgesloten voor Chelsea.