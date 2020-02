Is een nieuw dodelijk duo geboren bij Manchester United?

Donderdag staat Manchester United tegenover Club Brugge in de Europa League. Op het veld van de Belgische topclub was Manchester United niet top, maar zo'n tien minuten voor tijd begonnen ze wel kansen bij elkaar te voetballen.

Het was opvallend. Club Brugge was de betere ploeg tegen Manchester United tot het moment dat Bruno Fernandes op het veld kwam. De Portugees speelde de laatste tien minuten mee, maar de Engelse topclub werd wel dankzij de aanvallende middenvelder wakker en ze hadden nog enkele kansen om er 1-2 van te maken.

Bruno Fernandes kwam in de winter aan bij Manchester United, maar hij heeft meteen een impact op het spel. Sinds zijn komst heeft Manchester United niet meer verloren (2x gewonnen en 2x gelijk). Hij lijkt vooral goed overeen te komen met Martial. Ze vonden elkaar blindelings dit weekend in de wedstrijd tegen Watford. Martial scoorde één keer dankzij een knappe pass van Bruno Fernandes en de Portugees kon zelf ook scoren via een strafschop.

Martial kreeg heel wat kritiek in de maand januari omdat hij volgens de supporters "te lui" was, maar sinds het debuut van Fernandes loopt het duidelijk beter voor Martial. De Fransman scoorde 3 doelpunten in zijn laatste 4 wedstrijden. Vooral zijn doelpunt tegen Watford was een pareltje.

Martial had het lastig sinds de blessure van Rashford, maar Bruno Fernandes lijkt dus het beste in de aanvaller opnieuw naar boven te halen. Het is nog niet duidelijk wie zal spelen tegen Club Brugge donderdag, maar als Bruno Fernandes en Martial starten, zou het wel eens een heel zware opdracht kunnen worden voor de Belgische topclub.