Club scoort moeilijk, maar Hans Vanaken doet opmerkelijke vaststelling: "Met tien voor hun doel"

Club Brugge pakte ook tegen Charleroi niet uit met een grootste prestatie, maar het hield wel opnieuw de punten thuis door een 1-0 overwinning.

"Of het minder loopt? Het heeft ook te maken met hoe de tegenstander zich instelt tegen ons", vindt Hans Vanaken.

We winnen én pakken clean sheet

"Vaak wordt er met tien verdedigd voor hun doel, dat was in de eerste helft tegen Charleroi ook niet anders", aldus de Gouden Schoen.

Al zag die wel dat blauw-zwart in de tweede helft weinig deed met de ruimte die vrij kwam: "Daar moeten we inderdaad aan werken, dat hebben we deze keer minder uitgespeeld. Maar we winnen én we pakken een nieuwe clean sheet, dat is belangrijk met oog op de volgende wedstrijden."