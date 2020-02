Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 11 van de tweede periode kozen we in doel voor Mike Vanhamel. Hij pakte een paar keer uit met een goede redding en hield zijn team zo lang in de wedstrijd, waardoor er uiteindelijk toch nog kon gewonnen worden.

Verdediging

In de verdediging posteren we drie mannetjes deze week. Zowel Soumah, Biset als Dewaele zorgden voor een prima verdedigende prestatie voor Westerlo tegen Virton, waardoor de punten uiteindelijk werden thuisgehouden.

Middenveld

Op het middenveld hadden we meer dan spelers genoeg om uit te kiezen. Pietermaat was opnieuw de held van Beerschot, terwijl Teuma (2 goals) en Nielsen (1 goal) voor Union de bakens wisten te verzetten in Leuven. Lawal was dan weer erg bedrijvig namens Lokeren en zorgde mee voor een puntendeling van de hoop.

Aanval

Voorin moeten we namen als Van Moerzeke en Sigurdarson laten liggen ook al scoorden ze. Noubissi, Henry en Saviour scoorden namelijk elk twee keer en speelden verder ook hun wedstrijd. De kracht van de getallen.

Dat levert dan onderstaand elftal op: