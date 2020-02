Dossier van de bondscoach in een stroomversnelling: aanblijven van Martinez na het EK steeds waarschijnlijker

De Rode Duivels willen deze zomer uitpakken op het EK, maar wie krijgen ze nadien als bondscoach? Het lijkt er steeds meer op dat dat huidig bondscoach Roberto Martinez zal zijn. Zijn contract loopt af, maar de onderhandelingen gaan in de richting van een nieuw akkoord.

Het Laatste Nieuws meldt dat de kansen stijgen dat Martinez zijn contract gaat verlengen. In een eerdere periode leek dat nochtans veel minder waarschijnlijk. Martinez kreeg mooie aanbiedingen, onder andere van Arsenal, en er was een klein conflict tussen zijn makelaar Jesse De Preter en bondsvoorzitter Mehdi Bayat.

Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en de bondscoach zou tijdens de onderhandelingen geen exuberante eisen op tafel leggen. Onlangs liet Martinez ook publiekelijk nog eens vallen dat hij graag zou blijven. De gesprekken verlopen in een positieve sfeer en de mogelijkheid van een nieuwe overeenkomst wordt steeds concreter.

Geen deadline

Desalniettemin is het nog niet zover. Het is nu uitkijken welke van de twee partijen de volgende grote stap durft te zetten, de KBVB of Martinez. Er wordt ook geen deadline gesteld. Zowel de voetbalbond als de entourage van de bondscoach gunnen zichzelf de tijd om de onderhandelingen eventueel te kunnen afronden.