Champions League op dinsdag: heruitgave van de finale van 2012 en Dries Mertens op recordjacht

De Champions League had vorige week al enkele verrassingen in petto en dinsdag staan er alweer twee mooie affiches op het programma: een heruitgave van de finale van 2012 en Napoli - Barcelona.

Chelsea krijgt Bayern München op bezoek in het eerste luik van de 1/8 finale van de Champions League. In 2012 stonden beide teams nog tegenover elkaar in de Allianz Arena in een bloedstollende finale. In de slotfase wiste Didier Drogba de late 1-0 van Thomas Müller uit en hij scoorde de beslissende penalty in de beslissende strafschoppenreeks.

Maar de tijden zijn veranderd, vooral dan bij de Engelse club. Frank Lampard, in 2012 nog winnend finalist en trefzeker vanop de penaltystip, is nu trainer van de Blues en moet het vooral met jongere spelers doen, nadat de club een transferverbod over zich kreeg afgeroepen. In groep H werd de club tweede na Valencia, dat vorige week een pak slaag kreeg van Atalanta.

Chelsea tankte wel vertrouwen door Tottenham te kloppen vorig weekend. Ook Bayern won, maar een gemakkelijke overwinning tegen rode lantaarn Paderborn was het allerminst. Wie anders dan Lewandowski schonk de Rekordmeister pas in de 88e minuut de zege? Hem uit het oog verliezen is dodelijk. De Poolse sluipschutter trof dit seizoen in alle competities al 38 keer raak.

Napoli - Barcelona

Maar er is meer. Een wedstrijd tussen twee iets zuidelijker gelegen topclubs. FC Barcelona lijkt door de afwezigheid van Luis Suarez meer dan ooit afhankelijk te zijn van Lionel Messi. Net zoals bij Lewandowski zijn de statistieken van de Argentijnse wereldtopper om duimen en vingers bij af te likken. 23 goals en 16 assists in 28 officiële wedstrijden. De vierklapper tegen Eibar verraadt zijn goede vorm.

Maar ook Napoli is in goede doen. Het team was ten dode opgeschreven nadat er een heuse leegloop in de pijplijn zat, maar won in 2020 onder Gennaro Gattuso zowel van Inter, Lazio en Juventus, de huidige top-3 in de Serie A. Bij de Napolitanen is Dries Mertens op recordjacht. Als hij tegen Barça scoort dan evenaart hij het doelpuntenrecord van de club. Dat staat nu op naam van Hamsik, die 121 raak trof voor Napoli.

