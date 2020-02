Opluchting in Napels en in Tubeke: blessure van Mertens lijkt mee te vallen

Dries Mertens opende gisteren de score in de wedstrijd tussen Napoli en Barcelona met een heerlijke trap. Maar tien minuten na de pauze moest hij naar de kant.

Mertens had namelijk een enkelblessure opgelopen. Bij Napoli lijkt alles en iedereen te beseffen dat ze Driesje nodig hebben om de kwartfinale van de Champions League te bereiken en in België werd in navolging van Eden Hazard zelfs gevreesd voor een langdurige blessure.

Toch lijkt het al bij al mee te vallen. Volgens Sky Italia liep de Rode Duivel een kneuzing van de enkel op, die hem een tiental dagen aan de kant zou houden. De competitiewedstrijd van dit weekend komt dus te vroeg, maar de terugwedstrijd van 18 maart zou geen enkel probleem mogen vormen voor zijn enkel.