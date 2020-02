Scheidsrechtersbazen in hun hemd gezet: "Met de VAR durven de jonge scheidsrechters amper nog in te grijpen"

De Belgische scheidsrechters liggen onder vuur. Spelers, trainers, bestuursleden, fans én analisten stellen zich vragen bij het huidige niveau van de Belgische arbitrage. En is de VAR nu wel of geen hulpmiddel?

Het Laatste Nieuws noteerde enkele opmerkelijke uitspraken uit de mond van een insider. De man in kwestie kan logischerwijs niet bij naam worden geloven, maar het lijkt ons alleszins allemaal héél geloofwaardig te klinken.

Het valt namelijk op dat de VAR amper nog ingrijpt, terwijl het spel in het begin van de competitie om de haverklap stil lag. “De interne richtlijnen zijn veranderd”, klinkt het binnen het scheidsrechterskorps. “De mannen in het busje zijn intussen gedrild om interventies te vermijden.”

Volgens diezelfde werknemers van de KBVB is de VAR vooral voor jongere scheidsrechters eerder een gezwel. “Ze durven amper nog in te grijpen. Iedere keer dat de videoref moet tussenkomen om één van hun fouten recht te zetten krijgen ze op dinsdag de wind van voren in Tubeke.”