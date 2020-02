Ruzie met sterspeler, verkrachtingszaak,... Solksjaer heeft een pak redenen om te moéten winnen van Club Brugge

Manchester United verdedigt tegen Club Brugge een mooie 1-1-uitgangspositie in de Europa League. De kwalificatie is bovendien noodzakelijk om het vel van Ole Gunnar Solksjaer te redden. De coach staat hevig ter discussie op Old Trafford. En daar zijn meerdere redenen voor.

Tegenvallende resultaten Clubicoon of niet, bij Manchester United moeten de resultaten volgen. Daarvan kan elke coach die op Old Trafford gepasseerd is sinds het pensioen van sir Alex Ferguson over meespreken. En het moet gezegd: goed is het allesbehalve. Manchester United grijpt wellicht opnieuw naast een ticketje voor de Champions League. Opgerakelde verkrachtingszaak De onfrisse rol die Ole Gunnar Solksjaer speelt in de door verkrachting betichte Babacarr Sarr - destijds bij het Noorse Molde - blijft hem achtervolgen. De coach zou Sarr niet alleen uit de wind gezet hebben, maar bombardeerde hem in volle heisa tot aanvoerder van zijn elftal. En dat werd hem allerminst in dank afgenomen. Belastingsontduiking Op Old Trafford wordt er al aan het imago gedacht. En de heisa in de voorgenoemde zaak staat niet alleen. De naam van Solksjaer wordt ook gelinkt aan belastingsontduiking. De coach heeft volgens Josimar miljoenen aan belastingen ontdoken via een Luxemburgse vennootschap. Staalharde bewijzen zijn er echter nog niet aangeleverd. Ruzie met Pogba (en Raiola) En dan is er nog het openbare geruzie met sterspeler Paul Pogba en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. En laatstgenoemde heeft macht in het wereldje. Zo gonst het van de gruchten dat Pogba op aandringen van zijn makelaar weigert om nog een shirt van United aan te trekken. En dan zorgt voor wrevel in de bestuurskamer. Gevraagd: resultaten! Met andere woorden: Solksjaer moet dringend resultaten voorleggen. Ondertussen zit Mauricio Pochettino klaar in de wachtkamer om vanaf volgend seizoen over te nemen.





