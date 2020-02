Speeldag 28 in het teken van regenboogkleuren

De Pro League houdt komend weekend een actie tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie en ongelijkheid. Ze doen dat in samenwerking met de koepels van het amateurvoetbal onder de naam 'Football For ALL.'

Ieder jaar doet de Pro League een soortgelijke actie om de haat, racisme en discriminatie op de voetbalvelden tegen te gaan. In eerste klasse A en B zullen de regenboogkleuren komend weekend overal aanwezig zijn. De kapiteinsbanden zullen in regenboogkleuren voorzien worden en ook de cornervlaggen worden in regenboogkleuren getooid.

De regenboogkleuren staan normaal voor de LGBTQ+-gemeenschap, maar de Pro League wil met deze campagne elke vorm van discriminatie en haat tegengaan. Op hun website delen ze portretten van onder andere Faris Haroun en Thierry Witsel (vader van Axel) en hoe zij al in contact zijn gekomen met enige vorm van haat op het voetbalveld.

In het professionele voetbal zal enkel de 28e speeldag in thema zijn, in het amateurvoetbal staat de hele maand maart in het thema van 'Football For ALL.'