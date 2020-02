Ex-aanvaller van Anderlecht heeft zijn eigen uitleg: "Ik was twee keer zo goed als Teodorczyk of Ganvoula, maar ik zat niet in de portefeuille van Bayat"

Kent iemand Dylan Lambrecth nog? De aanvaller streek in 2017 neer bij RSC Anderlecht, maar speelde geen minuut in het paars-witte shirt. En dat lag niet aan zijn kwaliteiten. Of dat beweert hij toch zelf.

Herman Van Holsbeeck kocht Dylan Lambrecth in 2017 aan van RFC Liège als een vriendendienst voor een zaakwaarnemer. De aanvaller werd achtereenvolgens uitgeleend aan KSV Roeselare, Union SG en Royal Stade Waremmien.

Tegenwoordig speelt de 27-jarige spits in de Tweede Amateurklasse bij RRC Hamoir. Met andere woorden: zijn carrière leest als de doorsnee loobaan van een speler die het net niet in zich had om prof te worden. Al ziet hij dat zelf anders.

Ik had zeker bij de kern gezeten als ik toen was meegemogen op stage

“In de zomer van 2017 kwam ik terug bij Anderlecht na een uitleenperiode bij Roeselare”, aldus Lambrecth in Sport/Voetbalmagazine. “Ik had zeker bij de kern gezeten als ik toen was meegemogen op stage.”

En de spits draait zijn hand niet om voor een straffe uitspraak meer of minder. “Om eerlijk te zijn: ik was twee keer zo goed als Lukasz Teodorczyk of Sylvère Ganvoula. Maar ik zat niet in de portefeuille van Mogi Bayat. Hij regelde alles bij Anderlecht.”