Fanclub Manchester United laat zich uit over enkele spelers: "Hij is de spilfiguur van deze ploeg"

Hein Coppens is de voorzitter van fanclub "Flanders Mancunians". Hij is dan ook een grote fan van Manchester United. Zijn club doet het de laatste jaren wisselvallig, maar toch heeft hij het wel voor bepaalde spelers.

Zo is Coppens al een grote supporter van Bruno Fernandes. "Hij is er nog niet lang, maar wat hij nu al brengt, is knap. Hij is eigenlijk al de spilfiguur van deze ploeg. Hij laat andere spelers, zoals Anthony Martial, beter spelen."

Anthony Martial doet het de laatste weken inderdaad niet slecht. Sinds de komst van Fernandes scoorde de Fransman al drie doelpunten in vier wedstrijden. "De laatste maanden was hij zeer onregelmatig, maar hij lijkt er nu door te komen", aldus de voorzitter van "Flanders Mancunians".

Shaw

Coppens hoop ook de oude Shaw terug te zien in de toekomst. "Luke Shaw had een goede periode, maar zijn blessure in Eindhoven enkele jaren geleden strooide roet in het eten. We hopen dat hij ooit nog op zijn oude niveau geraakt en dat hij zijn offensieve kwaliteiten van bij Southampton kan laten zien."