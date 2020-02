Schoot Club Brugge zichzelf in de voet tegen Manchester? "Met de sterkste ploeg hadden ze 2-0 of 3-0 gewonnen"

Club Brugge neemt geen ideale uitgangspositie mee naar Old Trafford. In het eigen Jan Breydelstadion werd het 1-1, maar volgens Henk Houwaert had er meer in gezeten.

De Nederlander vindt dat Club Brugge met zijn sterkste elf had moeten aantreden in de heenmatch. "Dan hadden ze volgens mij 2-0 of 3-0 gewonnen. Nu leek het wel op een vriendschappelijke match, een voorbereidingswedstrijd", legde Henk Houwaert uit bij Het Laatste Nieuws. Vooral de afwezigheid van Ruud Vormer was voor de ex-speler en trainer een doorn in het oog. Zelfs Louis Van Gaal schrok ervan volgens Houwaert. "Het was leuk om de talentvolle De Cuyper bezig te zien, maar tegen Manchester United moet je toch gewoon voluit gaan. Hij had Vormer altijd bij 2-0 van het veld kunnen halen."





