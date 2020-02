Juventus schoot tegen Lyon geen enkele keer tussen de palen en Sarri weet hoe dat komt

Juventus staat voor een loodzware klus in Turijn binnen twee weken. De Italianen gaven niet thuis in Lyon en gingen met 1-0 onderuit.

Opvallend was dat Juventus niet een keer tussen de palen had geschoten tijdens de wedstrijd. Er stonden nochtans grote namen op het veld zoals Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Gonzalo Higuain (ingevallen na 70 minuten). Trainer Maurizio Sarri was na de match helemaal niet opgezet met de geleverde prestatie van zijn manschappen.

"De bal ging veel te traag rond. Een snelle balcirculatie is fundamenteel. Dat was absoluut niet het geval en daarom stonden we ook vaak verkeerd opgesteld. We misten ook agressie in ons aanvallend spel", legde de Italiaanse coach uit.

"Op training lukt het soms wel. Dinsdag ging het twee keer zo snel als tijdens de match, terwijl het omgekeerd moet. Veel dingen lijken blijkbaar beter te lukken op training, besloot Sarri.