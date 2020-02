Club Brugge-aanhang gaat zich roeren op Old Trafford: "We zullen ons meer laten horen dan de thuissupporters"

Donderdagavond neemt Club Brugge het in de Europa League op tegen Manchester United in het mythische Old Trafford. Doorstoten wordt aartsmoeilijk aangezien de heenmatch op 1-1 eindigde, maar de supporters geloven er nog in.

Club Brugge wil vanavond stunten in de Europa League tegen Manchester United. Zo'n 5000 supporters hebben het kanaal overgestoken naar het 'Theatre of Dreams' om hun team aan te moedigen.

Onder hen ook supporters van de Waalse Bruges Army, de enige officiële Waalse supportersvereniging van Blauw-Zwart. "We zijn woensdag om 18u vertrokken met de auto en hebben dan de overzet vanuit Calais gedaan", zegt voorzitter Cyril Noël. "Een Europese verplaatsing is altijd iets speciaals en de afgelopen jaren zijn we al stevig verwend geweest: Dortmund en Atlético Madrid vorig jaar, Real Madrid, PSG en Manchester United dit jaar", voegt hij toe.

Na de draw van vorige week moet Club scoren om kans te maken op de volgende ronde. "Er is goede hoop, ook al zijn er enkele belangrijke spelers geblesseerd zoals Vormer, Dennis en Balanta. Maar we zijn aanwezig in Manchester net omdat we erin geloven. Vergeet niet dat we Europees al zeer goed gepresteerd hebben buitenshuis (2-2 in Madrid, 1-1 in Galatasaray en 1-0 in PSG). We voorspellen een 2-2 gelijkspel."

De supporters van Club Brugge zullen met zo'n 5.000 zijn in Old Trafford. "We zullen ons meer laten horen dan de thuissupporters en onze ploeg tot het uiterste drijven. Alles is mogelijk in het 'Theatre of Dreams'", besluit Cyril Noël.

Niet alleen in het stadion, maar errond laten de supporters van Brugge zich nu al horen in de straten van Manchester. Getuige daarvan zijn deze beelden.