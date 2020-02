Stewards zijn klaar voor Lokeren - Beerschot, maar spelers niet: "Desnoods met een jeugdelftal"

Het zijn bange tijden voor iedereen die Sporting Lokeren een warm hart toedraagt. De toekomst van de club hangt aan een zijden draadje en er heerst bijzonder veel onduidelijkheid.

De club wacht op een kapitaalsinjectie uit het buitenland, maar wanneer die er komt is nog onduidelijk. Zolang de situatie blijft zoals ze is zullen de spelers van de A-kern van Lokeren niet aantreden in de laatste match van de reguliere competitie, tegen Beerschot.

Net zoals de spelers wacht ook het veiligheidspersoneel op hun centen. Toch zullen er voor de komende thuismatch voldoende stewards aanwezig zijn om de veiligheid niet in het gedrang te laten komen weet Het Laatste Nieuws.

Wel veiligheidspersoneel dus, maar geen spelers. Toch zal Lokeren niet overgaan tot een forfaitnederlaag. Als het echt niet anders kan zal een selectie van jeugdspelers de match afwerken, meldde TV Oost.