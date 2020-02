🎥 Avondje Europa League vol animo: waanzinnige remonte, ongeziene missers, wereldgoal en... knappe saves

Een avondje Europa League levert traditiegetrouw tal van spectaculaire beelden op. Dat was donderdag in de terugwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League niet anders. Wij zetten voor u de meest opvallende zaken op een rij.

1) De remontada: Basaksehir

De Turken verloren de heenwedstrijd met 3-1 in Sporting Lissabon. Basaksehir zorgde, met onder meer Skrtel en Robinho tussen de lijnen, voor een klein mirakel. Op slag van rust scoorde Aleksic de 2-0 met een knappe vrije trap. Toch was aanvoerder Visca de grote man. Hij dwong in de laaste minuut van de reguliere tijd verlengingen af. In de laatste minuut van de verlengingen bleef hij ijskoud vanop de strafschopstip om Basaksehir in extremis naar de volgende ronde te trappen.

🔥🔥GOOOOOOOLLL! 45' Aleksic

Başakşehir 2-0 Sporting



2) Flipperkast-goal: Romelu Lukaku

Dat Romelu Lukaku haast blind de weg naar doel vindt de laatste tijd, is intussen geweten in Italië. Maar Big Rom heeft soms ook een portie geluk nodig. Dat was gisteren het geval tegen Ludogorets. Met een waar flipperkast-doelpunt zette hij zijn ploeg op weg naar een vlotte kwalificatie. Een lelijk doelpunt, maar het zal onze landgenoot worst wezen.

.@RomeluLukaku9 met een vroege nominatie voor de Puskas Awards... 🤣🏆 pic.twitter.com/RIvXkp9a51 — Play Sports (@playsports) February 28, 2020

3) Misser van het jaar: Pedro Neto

Wolverhampton Wanderers had na een ruime thuiszege de kwalificatie al zo goed als op zak voor aanvang van de terugwedstrijd. Espanyol won gisteren dan ook tegen de Wolves van Leander Dendoncker. Het meest spraakmakende moment kwam van Pedro Neto. De Portugees doet meteen een gooi naar 'misser van het jaar'. Oordeel vooral zelf!

Wie van jouw maten heeft ook een neus voor zo'n missers? 😅👃 pic.twitter.com/Li2re1vV7V — Play Sports (@playsports) February 28, 2020

4) Dolle slotfase: Olympiakos

Arsenal leek met een 0-1 overwinning op zak het zwaarste werk al gedaan te hebben. Maar het draaide ietwat anders uit voor de Gunners. Door een kopbaldoelpunt na een hoekschop dwongen de Grieken verlengingen af.

Eens te meer was het Aubameyang die met een knap doelpunt in minuut 113 zijn ploeg over leek te trekken. Het venijn zat echter helemaal in de staart. Een minuut voor het einde van de verlenging trapte El Arabi de Europese droom van Arsenal aan diggelen.

112': "Bestel al maar een standbeeld voor @Aubameyang7!"

120+2': "Kunnen we die bestelling nog annuleren?" 🤐🤦‍♂ pic.twitter.com/vE0aILMV3t — Play Sports (@playsports) February 28, 2020

Le but d’El Arabi dans les prolongations qui va qualifier l’Olympiacos ! https://t.co/Q3SrImgvGp — 𝗦𝗢𝗖𝗖𝗘𝗥𝟮𝟭𝟮 (@SCCR212) February 27, 2020

5) Bizarre rode kaart: Simon Deli

De bizarre handsbal van Simon Deli deed veel stof opwaaien. Het licht van de anders zo secure verdediger ging even uit, waardoor hij Club Brugge in vieze papieren bracht met de gekende gevolgen.