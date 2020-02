📷 Loting Europa League: Manchester United tegen ploeg die 'dankzij' Club Brugge in de Europa League belandde, zware dobber voor Inter en Lukaku

Zo neemt Manchester United het op tegen LASK. Uitgerekend Club Brugge veroordeelde de Oostenrijkers tot de Europa League.

Inter Milan en Romelu Lukaku nemen het dan weer op tegen Getafe, misschien wel de vervelendste club om tegen te spelen.

AA Gent-killer AS Roma neemt het op tegen Sevilla.

Round of 16 #UELdraw βœ”οΈ



