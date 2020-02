Europese exit, maar wel wat spelers in de etalage gezet: kassa kassa voor Club en Gent komende zomer?

Missie 'Europees overwinteren' was geslaagd voor Club Brugge en KAA Gent, maar er een vervolg aan breien lukte niet. Geen schande natuurlijk, tegen ploegen met naam en faam zoals Manchester United en AS Roma. Bovendien hebben enkele spelers zich kunnen tonen aan Europa.

Bij KAA Gent is Jonathan David (20) de man in vorm. In Europa vond de Canadees misschien iets minder frequent de weg naar doel, maar hij lokte scouts van ploegen uit alle grote competities. Onze man ter plekke twijfelde er niet aan dat David indruk heeft gemaakt op de scouts die bij Gent - Roma aanwezig waren. In play-off 1 zullen ze hem ongetwijfeld in het oog blijven houden.

Zondag mag hij overigens met de Gouden Stier op zijn shirt spelen. Een eer die alleen de topschutter van de Belgische competitie te beurt valt. Het staat niet alleen mooi op je cv, je valt ook gewoon letterlijk op tussen de 21 andere spelers. Hem deze zomer bij de club wordt een haast onmogelijke opdracht. De miljoenenboden zullen Gent ongetwijfeld om de oren vliegen.

Ook bij Club Brugge hebben spelers zich kunnen tonen. De nog altijd maar 21-jarige Krépin Diatta was enorm belangrijk voor de derde plaats in de poule van de Champions Laegue met zijn late goal tegen Galatasaray. De stunt in Bernabéu werd dan weer mogelijk gemaakt door de twee goals van Emmanuel Dennis (22), die ook Harry Maguire, de verdediger van Manchester United, in verlegenheid bracht in het Jan Breydelstadion.

De drie youngsters zijn op termijn onhoudbaar voor Belgische ploegen. De vraag is echter wanneer en voor hoeveel ze vertrekken. Al je beste spelers zien vertrekken op twee mercato's tijd is moeilijk op te vangen. Kijk maar naar Genk.