Genk legt veelbelovende tiener onder contract die in de voetsporen moet treden van Vandevoordt en Limbombe

Racing Genk heeft momenteel de beste papieren om het zesde en laatste ticket voor Play-Off 1 binnen te halen. Ondertussen blijven de Limburgers verder bouwen aan de toekomst.

Zo blijft blauw-wit de kaart van de jeugd trekken. Na Maarten Vandevoordt (18), Luca Oyen (16), Matisse Didden (18), Bryan Limbombe (18) en Elias Sierra (18) heeft Genk met Tuur Rommens een zesde tiener uit de academie onder contract gelegd.

Echt jeugdproduct

Rommens is een bijna 17-jarige linksachter die bezig is aan z'n zevende seizoen in de club. Hij kwam in deze campagne ook drie keer in actie in de Youth League en is ook international bij de U17. Hij tekende een overeenkomst tot midden 2022.

Technisch directeur van de jeugd Koen Daerden is in de wolken: "De voorbije maanden heeft Tuur mooie stappen gezet in zijn ontwikkeling. Die belonen we nu. Tuur heeft een hoge werkethiek, drive en verbetenheid, en die vult hij aan met een goeie basistechniek", klinkt het in een officieel persbericht van Racing Genk.