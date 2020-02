Philippe Clement baalt na zware nederlaag: "Teleurstellend om zo uit Europa te moeten vertrekken"

Club Brugge hoopte op een stunt tegen Manchester United, maar het werd een zware pandoering. Onder leiding van Bruno Fernandes won de Engelse topclub vlot met 5-0. Philippe Clement baalde na de wedstrijd.

"Het is heel teleurstellend om zo uit Europa te moeten vertrekken, want je hebt niet kunnen tonen wat je waard bent door de snelle tegengoal en rode kaart. Ik had na de loting gezegd dat onze spelers boven zichzelf uit moesten stijgen en dat de omstandigheden goed moesten zijn. Helaas zaten de omstandigheden tegen", aldus Clement op de persconferentie na de wedstrijd.

Toch is Clement niet helemaal overtuigd door de rode kaart van Deli. Volgens hem was een gele kaart voldoende. "Over de 2 wedstrijden is Manchester United de verdiende winnaar. Dit is door hun budget ook logisch, alleen hebben de scheidsrechters het resultaat mee bepaald. Thuis had Romero in de beginfase rood moeten krijgen en dan hadden wij ook een strafschop gekregen. Dan krijg je een heel andere wedstrijd. Hier had Deli geel moeten krijgen in plaats van rood. De rode kaart was natuurlijk een geschenk voor United, want de club heeft natuurlijk de kwaliteit om die vrije man over heel het veld te vinden."

Europees seizoen

Club Brugge heeft er, ondanks de zware nederlaag vanavond, een mooi Europees seizoen opzitten. Clement blikt dan ook tevreden terug. "We haten verliezen, maar deze wedstrijd mag onze Europese campagne niet teniet doen. We hebben thuis heel goede prestaties gehad en ook op verplaatsing speelden we sterk tegen Real Madrid en PSG. Onze jonge spelers hebben heel veel goede ervaringen opgedaan en ze kunnen zeker van pas komen in de toekomst."

Nu kijkt Clement naar de komende wedstrijden. "Racing Genk is zeer gemotiveerd en gaat ons willen kloppen, dus we moeten er klaar voor zijn. We moeten nu snel recupereren, want we speelden 11 matchen op 38 dagen."