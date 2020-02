Simon Mignolet maakt een balans op van de Europese campagne van Club Brugge

Club Brugge verloor gisterenavond met zware 5-0 cijfers van Manchester United. Ondanks de 5 tegendoelpunten speelde Mignolet een sterke wedstrijd. De doelman van Club Brugge maakte na de wedstrijd een balans op van de Europese campagne.

Manchester United zette Club Brugge vanaf het begin van de wedstrijd onder druk. Mignolet had in het begin al enkele puike reddingen nodig om Manchester United af te stoppen. Anders had de Engelse topclub misschien al gescoord voor de rode kaart van Deli. "Het eerste kwartier was moeilijk. Dan kwamen we door de rode kaart en de 1-0 in moeilijkheden. Ze deden wat ze wilden tegen tien man en het was voor ons onmogelijk om eruit te komen", aldus een eerlijke Mignolet.

"We zijn teleurgesteld omdat we zijn uitgeschakeld. Ons doel was om bij de laatste 16 te raken. Het is jammer dat we er op deze manier uitgaan", zei Mignolet alvorens terug te kijken op de positieve resultaten. "We zijn nog steeds de enige Belgische ploeg die zich via de voorrondes en play-offs heeft weten te kwalificeren voor de Champions League. We lieten zien dat we een goede ploeg zijn na enkele sterke wedstrijden tegen clubs als Galatasaray, Real Madrid en PSG," zei de Rode Duivel.

Zorgt deze zware nederlaag voor minder vertrouwen bij de Belgische club? "Nee, daar zijn we niet bang voor. Ik geef liever vijf doelpunten toe op Old Trafford dan dat ik vijf matchen op rij een doelpunt tegen krijg. Vanaf nu spelen we één wedstrijd per week en richten we ons direct op ons grote doel, namelijk het winnen van de beker en de titel," concludeerde Simon Mignolet.