Aad De Mos heeft wel héél opmerkelijke verklaring voor mindere prestaties Club én Ajax: "Medici moeten het maar eens onderzoeken ..."

Club Brugge zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Vormer en Dennis zijn weken buiten strijd, in Manchester werd zwaar verloren.

Aad De Mos ziet in de mindere vorm van Club Brugge momenteel een opvallend item de kop opsteken, dat ook voor Ajax geldend is.

Stage

"Wat hebben Ajax en Club Brugge laten zien sinds hun stage in Qatar?", vraagt hij zich luidop af in Het Laatste Nieuws.

"Of het daar nu winter of zomer is, je lichaam warmt daar op. Ik heb er zelf gewerkt. Sinds ze terug zijn uit Doha hebben ze geen deftige match gespeeld. Medici moeten dat maar eens onderzoeken ..."