"Hoe te beschermen tegen virussen als corona, aids of Standard": Ultra's van Charleroi komen met bizarre handleiding

De Waalse clash wordt niet alleen op het veld uitgevochten tussen de spelers van Standard en Charleroi. Ook op de tribunes is het een duel op het scherpst van de snee. De Storm Ultra's van Charleroi gooien alvast wat olie op het vuur met een humoristisch bedoelde post op de sociale media.

De tifo's of gezangen van in streekderby's zijn soms op of over het randje van het toelaatbare. Met een ludiek bedoeld stappenplan om virussen tegen te gaan tasten de Storm Ultra's van Charleroi alvast de grenzen af.

Ze spelen in op het alomtegenwoordige coronavirus Covid-19. Op de sociale media verspreidde de aanhang een brochure getiteld: 'Hoe te beschermen tegen virussen zoals corona, aids en Standard'. Zingen, met vlaggen zwaaien en een sjaal omhoog houden zijn enkele van de voorstellen.

Op of over het randje? Laat ons in de comments weten hoe u over de actie denkt.