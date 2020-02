Koppen in het voetbal? Ook Belgische Sport- en Keuringsartsen hebben hun mening laten blijken: "Dat moet beteugeld worden"

Er was dezer weken opnieuw heel wat te doen over koppen in het voetbal, dat nu in Engeland ten strengste wordt afgeraden bij de jeugd.

Ook in België zouden er maatregelen moeten komen, vindt alvast de SKA en Gezond Sporten Vlaanderen. "We pleiten ervoor het koppen tijdens wedstrijden te verbieden voor alle jeugdvoetballers tot 14 jaar", klinkt het. Maatregelen Ze willen verder ook dat er geoefend wordt op de sprongtechniek, dat er lichtere ballen worden gebruikt en dat de roekeloosheid in duels wordt beteugeld. "De blinde roekeloosheid waarmee dat vaak gepaard gaat, moet systematisch worden benoemd en bestraft, net zoals dat bij al te driest uitgevoerde tackles gebeurt (of zou moeten gebeuren)."