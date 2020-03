Dejaegere steekt het niet op vermoeidheid: "Cercle verdedigde heel goed, bij ons ontbrak de laatste pass"

AA Gent belegerde het doel van Cercle Brugge, maar vond geen openingen. Ook de inbreng van Brecht Dejaegere deed het tij niet keren. De middenvelder zag zijn ploeg de tanden stukbijten op de verdediging van de Vereniging.

Een verrassing kunnen we het wel noemen. "Tja, we kwamen voor de drie punten. We begonnen niet goed aan de eerste helft, maar halfweg pakken we wel over en hebben we ook de kansen om gelijk te komen of er zelfs over te gaan. Maar je weet dat Cercle heel verdedigend zal spelen."

De match tegen Roma speelde waarschijnlijk wel een rol. "Pff, ik weet niet of je het daarop mag steken. We hebben al bewezen dat we fysiek sterk staan. Het was gewoon een heel enthousiast Cercle dat heel hard verdedigde. Wat ook hun goed recht is om zich te redden. Bij ons lukte de laatste pass niet."

De achterstand op Club Brugge loopt zo wel op tot 12 punten. "Dat is veel natuurlijk. We wilden die achterstand zo klein mogelijk houden voor de play-offs. Nu moeten we het maximum pakken in de twee laatste wedstrijden. Moeilijk tegen Charleroi? Ja, maar we spelen thuis, daar kunnen we toch iets meer."