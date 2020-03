Dé 'Man van de Match' bij Cercle: "Dit is geen mirakel, maar resultaat van hard werk op training"

Als er één man de titel van 'Man van de Match' verdiende, is het wel Lennart Moser. De Duitse doelman van Cercle Brugge dreef Depoitre, David en Chakvetadze tot wanhoop. Een sterke prestatie en zijn derde clean sheet op rij.

Het is al van februari 2012 geleden dat Cercle Brugge nog eens 12 op 12 pakte! "We hebben gevochten voor wat we waard waren. Het was moeilijk, want ze speelden een hele match praktisch op onze helft. Maar iedereen is uitgelaten. We slagen een kloof met de laatste plaats en dat is zo'n goed gevoel!"

De goal van Hoggas na 24 seconden volstond uiteindelijk. "Ik heb het zelfs niet gezien", lachte Moser. "Iedereen was ineens aan het vieren. Toen wist ik ook dat we het nog moeilijk gingen krijgen. Maar we wisten dat Gent drie dagen geleden ook een match heeft gespeeld. Als we druk bleven zetten, zouden ze misschien wel moe worden."

Een mirakel wil Moser het niet noemen. "Dit is het resultaat van het werk van op training. We hebben gevochten om beter te worden. Dat er ook een goeie doelman nodig was? (grijnst) Die clean sheets zijn wel leuk ja."