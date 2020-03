Nog een lange weg te gaan... Speeldag in het teken van strijd tegen homofobie en discriminatie: "Alle boeren zijn homo's"

Speeldag 28 in het Belgische profvoetbal stond in het teken van de strijd tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie en ongelijkheid. Niet iedereen had die boodschap goed begrepen.

Vandaar ook dat de aanvoerdersbanden en de cornervlaggen niet hun normale kleur hadden, maar wel getooid waren in de regenboogkleuren. "De campagne is het communicatieve luik van het actieplan tegen negatieve spreekkoren van de Pro League", communiceerde de Pro League op haar website. Dan was het toch pijnlijk om in de Luminus Arena 'Alle Boeren zijn Homo' van de tribune te horen rollen. Er is duidelijk nog een lange weg af te leggen. Genk mag zich wellicht aan een boete verwachten na dit incident.