Vreven is duidelijk en vraagt duidelijkheid van De Vries: "De verantwoordelijkheid ligt niet meer bij de spelers"

Speelt Lokeren de play-downs tegen Roeselare? Het is weer iets waar ze bij de KBVB de adem voor inhouden. Lokeren zit in heel nauwe schoentjes en het faillissement hangt nog steeds boven hun hoofd. Trainer Stijn Vreven is duidelijk over waar de verantwoordelijkheid ligt.

"Nu ligt de toekomst van de club niet meer in onze handen", reageerde hij na de match tegen Beerschot. "Of we gaan de komende weken helemaal naar de kl... of we veren terug helemaal op. Ik heb nog altijd het gevoel dat we ons kunnen redden. Als je ziet hoe we kunnen voetballen, dan is er nog veel mogelijk in de Play-downs."

Maar er moet dringend geld op tafel komen, ook voor de spelers, die al een geste deden door tegen Beerschot te spelen. "Nu kan men niet meer wijzen op de verantwoordelijkheid van de spelers. Nu moeten er andere mensen opstaan! Maar deze club met deze fantastische fans moet gewoon altijd blijven bestaan. Dat is wel duidelijk."